Vado Femminile: tris di vittorie e grandi soddisfazioni dopo il derby con lo Speranza

L'ultimo weekend è stato da ricordare da ricordare per il Vado Femminile, che continua a confermare la sua crescita e il buon lavoro svolto in questa stagione.

Domenica scorsa, nel derby contro lo Speranza, le rossoblù hanno conquistato una vittoria netta per 6-0, ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato e consolidando il primato in classifica a 9 punti. Una partita dominata in lungo e in largo, che ha visto anche l’esordio di tre giovani Juniores, tra cui spicca l’ingresso della portiere Nikol Piskaj (classe 2010), simbolo della continuità e della valorizzazione del settore giovanile.

Inoltre, la squadra continua a brillare anche in Coppa Liguria: le vadesi sono già in finale, in programma l’8 marzo contro la Sampdoria, dimostrando grande solidità sia in campionato che nelle competizioni a eliminazione diretta.

Ma anche le ragazze della Juniores continuano a fare parlare di sé: sabato 13 dicembre, nella seconda giornata di campionato, le rossoblù hanno avuto la meglio sulla Superba con un 2-1 sofferto ma meritato. In Coppa Liguria, il cammino è stato d'alto profilo, con la squadra che ha raggiunto la semifinale, confermando la bontà del lavoro svolto dal settore giovanile.



Soddisfatta e orgogliosa, la responsabile del settore femminile rossoblù, Sabrina Traina, ha commentato:

"Sono felice per le ragazze, contenta ed entusiasta sia delle più giovani che delle più esperte per come stanno affrontando il campionato. Stiamo costruendo qualcosa di importante e vedere la crescita delle nostre atlete è la migliore soddisfazione."