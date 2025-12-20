Calcio, Prima Categoria B. Primo atto dell'ultimo turno del 2025, gare concentrate nel genovesato

Sta per iniziare l'ultimo sabato del 2025 nel Girone B di Prima Categoria.
Nessuna savonese sarà in campo, complice il triplo appuntamento interno per Speranza, Veloce e Virtus Don Bosco.
Spazio quindi all'area del genovesato, con la capolista Olimpic pronta a veleggiare verso il titolo di campione d'inverno: un obiettivo che potrebbe farsi sempre più vicino in caso di successo in casa della Rossiglionese.
Nell'area del ponente di si disputeranno Voltri - Multedo e Old Boys Rensen Pegliese, mentre a completare il quadro ci sarà Valsecca - Rabona.