Genova Calcio. UFFICIALE, Luca Monteforte è il nuovo allenatore

Il comunicato ufficiale:

L'ASD GENOVA CALCIO con grande soddisfazione comunica ufficialmente di aver affidato la 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗮𝗹 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿 𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘.

La scelta di un allenatore del calibro di mister Monteforte è la conferma del progetto societario volto a rafforzare ulteriormente il ruolo della Genova Calcio nel panorama calcistico regionale e nazionale.

Nell'immediato la società, con fiducia nel gruppo squadra e con mister Monteforte alla guida, crede in una possibile rimonta per la zona playoff e punta ad un futuro ambizioso negli anni.

𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼, 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝗽𝗶𝘂' 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶, mister Monteforte prenderà ufficialmente posto sulla panchina biancorossa a partire da lunedì.

Nella sua lunga e vincente carriera ha allenato Arenzano, Finale, Sestrese, Loanesi, Sammargheritese, Savona, Cairese, Albissola e Ligorna (con la quale è arrivato ai vertici della Serie D).

Da calciatore ha vestito le maglie di Levante C, Cuneo, Rapallo, Ovada e Arenzano.

La Genova Calcio rende nota, contemporaneamente, la conferma dello staff Tecnico che proseguirà a lavorare con il nuovo allenatore come già fatto con grande professionalità con mister Carletti:

Roberto Balboni (vice-allenatore), Duilio Montignani (preparatore portieri), Cristiano Monti (match-analyst).

Si ringrazia la società Finale, il DS Belvedere e il mister Alessi, per la collaborazione nella buona riuscita dell'operazione.

Domenica, in occasione della difficile partita sul campo della Voltrese, la squadra sarà guidata dai mister Balboni e Mister Bonadio.