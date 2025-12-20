Calcio, Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
BORDIGHERA SANT'AMPELIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
BORGHETTO S.S. 1968 – DEGO CALCIO
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
CAMPOROSSO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
CENGIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Andrea Pau (Genova)
CISANO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
QUILIANOVALLEGGIA – ANDORA 1966
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
VENTIMIGLIA CALCIO – ALTARESE 1929
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
GIRONE B
OLD BOYS RENSEN – PEGLIESE
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
ROSSIGLIONESE – OLIMPIC 1971
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
SCIARBO COGO CALCIO ASD – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Filippo Masini (Genova)
SPERANZA 1912 F.C. – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
VALSECCA SPORT FUN – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Filippo Conti (Genova)
VELOCE 1910 – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
VIRTUS DON BOSCO – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
VOLTRI 87 – MULTEDO 1930
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)