Calcio | 20 dicembre 2025, 10:06

Calcio, Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B

Dinapoli dirigerà Ventimiglia - Altarese

GIRONE A

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

BORGHETTO S.S. 1968 – DEGO CALCIO
Arbitro: Stefano Romero (Savona)

CAMPOROSSO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

CENGIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Andrea Pau (Genova)

CISANO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

QUILIANOVALLEGGIA – ANDORA 1966
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

VENTIMIGLIA CALCIO – ALTARESE 1929
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

VIRTUS SANREMESE CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
 

GIRONE B

OLD BOYS RENSEN – PEGLIESE
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

ROSSIGLIONESE – OLIMPIC 1971
Arbitro: Davide Laconi (Genova)

SCIARBO COGO CALCIO ASD – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Filippo Masini (Genova)

SPERANZA 1912 F.C. – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

VALSECCA SPORT FUN – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Filippo Conti (Genova)

VELOCE 1910 – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

VIRTUS DON BOSCO – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

VOLTRI 87 – MULTEDO 1930
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)

Redazione

