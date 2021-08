Calcio, due under all'Imperia: arrivano Bacherotti e Bova

Due under per l'Imperia. È ufficiale l'ingaggio di Tommaso Bacherotti, nato il 3 gennaio 2003, che da giorni si allena con la squadra e ha ben figurato nelle amichevoli disputate fin qui. Terzino o esterno di piede mancino, arriva in prestito dal Genoa dove è cresciuto calcisticamente e ha vinto il campionato italiano under 18.

Contestualmente a Bacherotti l'Imperia annuncia anche l'arrivo del giovane portiere Gianluca Bova. Bova, nato il 1 luglio 2002 a Pietra Ligure, ha iniziato con le giovanili della Sampdoria per poi passare alla Lavagnese in Serie D nell'ultima stagione. A entrambi il benvenuto della società.