Manca spazio per conservare la vecchia Giardiniera del padre defunto: ci pensa il Fiat 500 Club d'Italia di Garlenda

Emilio Zumerle è mancato nel 2016 all'età di 104 anni ed è stato unico proprietario di una bellissima 500 sin dal 1967, anno in cui l'ha acquistata. Si tratta di una Giardiniera del 1967, color grigio acciaio.

L'ultracentenario è stato il guidatore più anziano d'Europa, avendo rinnovato la patente nel 2016. Sino all'ultimo ha regolarmente guidato la 500 per i suoi spostamenti: una volta l'auto gli serviva per trasportare i prodotti che coltivava al mercato ortofrutticolo; negli ultimi anni l'ha usata per fare la spesa, andare a pescare, prendere il necessario per la cura del suo piccolo orto.

La Giardiniera è stata messa in vendita a malincuore dal figlio Fausto per mancanza di spazio. Il Fiat 500 Club Italia non è rimasto indifferente all'appello.

Lunedì 23 agosto una delegazione del Fiat 500 Club Italia si è recata a Montorio Veronese per la missione di “salvataggio”.

Il fiduciario del Coordinamento Riviera delle Palme Alessandro Vinotti ha deciso di acquistarla per la propria famiglia. “Era da tempo che cercavo una 500 Giardiniera, e questa ha una storia che mi ha toccato. Mi piace l'idea di portare avanti la vita di questa 500, e lo farò onorando Emilio, conservando la sua auto e utilizzandola ai raduni del Club nei quali potrò raccontare la sua storia”.

“L'auto verrà anche esposta al Museo Multimediale della 500 'Dante Giacosa' di Garlenda - aggiunge il fondatore del Fiat 500 Club Italia, Domenico Romano, che ha accompagnato Alessandro il giorno dell'acquisto - Le auto esposte al Dante Giacosa non solo raccontano uno spaccato dell'Italia, ma anche molte storie dei soci che con generosità imprestano le vetture per le esposizioni temporanee. La macchina di Emilio è un grande esempio di affetto ed averla a Garlenda per me sarà un onore, avendo conosciuto l'anziano in molte occasioni ed avendo sviluppato per lui e per la sua famiglia un grande sentimento di amicizia e stima”.

Ad accompagnare Alessandro Vinotti a Montorio Veronese, oltre a Domenico Romano, erano presenti il fiduciario di Savona Gianni Grisolia ed il socio Mimmo Staltari, che hanno avuto occasione di conoscere il figlio di Emilio, Fausto, persona gentile e disponibile. Fausto ha consegnato commosso l'auto al nuovo proprietario, felice che abbia trovato una nuova casa dove sarà ben voluta e coccolata.