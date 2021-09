Calciomercato. I gemelli Gabriel e Thomas Graziani restano all'Albenga

Il comunicato:

L’ A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione 2021/22, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive dei gemelli Graziani, cl. 2004.

Gabriel centrocampista e Thomas attaccante, hanno già esordito nella scorsa stagione in Eccellenza con la maglia dell’Albenga. Con Mister Lupo e il suo staff proseguiranno il percorso di crescita.

Occhi puntati su di loro da parte del Genoa ma anche altre squadre della zona non hanno fatto mancare il loro interesse.

A Gabriel e Thomas va il più caloroso benvenuto da parte della Presidente Claudia Fantino e di tutta la società.