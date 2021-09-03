Calcio, Coppa Italia di Promozione: sono 11 i giocatori fermati per almeno una giornata

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 1/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 BRAGNO
Per aver concorso a causare il ritardato inizio della gara di 27', a causa della ritardata presentazione di un proprio calciatore.
Euro 50,00 LEGINO 1910
Per aver concorso a causare il ritardato inizio della gara di 27', a causa della ritardata presentazione dei documenti.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
SCORSONE EMANUELE (SOCCER BORGHETTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)
MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)
STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
LUFI ERALDO (GOLFO DIANESE 1923)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)
LEKA ERGYS (BRAGNO)
VICINI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO)
INCORVAIA ALESSANDRO (LEGINO 1910)
DI LEO CRISTIAN (VELOCE 1910)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)
DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)
PONGILUPPI SIMONE (BORZOLI)
SANNA CHRISTIAN (BORZOLI)
BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)
SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE RIVIERA CALCIO)
PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)
ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BERTONI LEONARDO (FOLLO SAN MARTINO)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)
PESARE FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)
ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ROSSI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
AGATE ANDREA (LEGINO 1910)
GUARCO SIMONE (LEGINO 1910)
BANCHIERI EDOARDO (PRAESE 1945)
CAGNANA PIERPAOLO (PRAESE 1945)
COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)
MOSCA ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)
AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)
VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
BERGITTO DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)
D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (VELOCE 1910)
RANNE AUGUSTO (VELOCE 1910)
VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)
MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
OLIVEROS GARAY DANIEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
BRUNO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
RAIOLA STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)