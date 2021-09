Calcio, Coppa Italia di Promozione: sono 11 i giocatori fermati per almeno una giornata

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Per aver concorso a causare il ritardato inizio della gara di 27', a causa della ritardata presentazione di un proprio calciatore.

Per aver concorso a causare il ritardato inizio della gara di 27', a causa della ritardata presentazione dei documenti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

LEKA ERGYS (BRAGNO)