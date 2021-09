Pallacanestro Alassio, l'Under 18 alle Finali Nazionali 3x3 di Treviso

La manifestazione under 18 si svolgerà il 10 e l'11 settembre a Treviso e ci sarà un palcoscenico d'eccezione, la mitica Ghirada, un centro sportivo conosciuto in tutta Italia.

La Pallacanestro Alassio troverà squadre provenienti da ogni regione ed è stata inserita nel girone B insieme a squadre molto forti come Rieti, Isernia e Tolmezzo; facendo una carrellata sulle altre squadre che hanno staccato il pass per queste finali troviamo compagini del calibro di Cuneo, Foggia, Napoli, Mestre, Jesi, Lanciano, Livorno e la mitica Virtus Bologna oltre ad altre formazioni che giocheranno in questa disciplina diventata Olimpica.