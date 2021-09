Calcio. Coppa Italia di Serie D. Vado forza tre! Cattaneo e Lo Bosco castigano il Ligorna, la stagione dei rossoblu parte nel migliore dei modi

VADO - LIGORNA 3-1 (53' Cattaneo, 59' Cattaneo, 62' Lo Bosco, 73' Gomes rig.)

Finisce qui la sfida! Trionfo del Vado nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D: i rossoblu giocano novanta minuti di grande qualità e superano il neopromosso Ligorna per 3-1. Tutte le reti nella ripresa: doppietta di Cattaneo tra il 50' il 60', tris di Lo Bosco subito dopo la mezz'ora e gol della bandiera genovese firmato Gomes dagli undici metri. La squadra di Solari accede così al tabellone principale dove, nel primo turno, in programma il 22 settembre, troverà il Bra

90' quattro giri di lancetta prima del triplice fischio

85' Della Rossa per Capra, ultimi cambi di mister Solari

76' problemi fisici per De Bode, che si tocca la coscia. Al suo posto Favara

74' Salvini a un passo dal 3-2: disattento il Vado in questa circostanza, Gomes pesca il giovane attaccante classe '03 che angola troppo il destro da posizione favorevolissima

73' GOMES SPIAZZA GHIZZARDI dagli undici metri, 3-1 il nuovo parziale

72' RIGORE PER IL LIGORNA: Pantano atterra Gomes pronto a battere a rete, giallo per il difensore rossoblu

70' Papi e Carrer al posto di Lo Bosco e Cattaneo, standing ovation per gli autori dei tre gol che stanno decidendo la gara

65' ESPULSO SCANNAPIECO, LIGORNA IN DIECI: secondo giallo per il centrale difensivo dopo un diverbio con Lo Bosco, si fa durissima ora per i genovesi

62' LO BOSCO! CALA IL TRIS IL VADO! Azione di categoria superiore sull'asse Gandolfo-Aperi-Capra, sponda aerea del numero sette rossoblu e girata al volo col sinistro da parte dell'attaccante ex Sanremese. Applausi a scena aperta da parte del pubblico del "Chittolina"



59' ANCORA CATTANEO! IL RADDOPPIO DEI ROSSOBLU: Lo Bosco anticipa un difensore sulla trequarti, si accentra verso la porta e conclude a giro sul palo più lontano: traiettoria rimpallata da Scannapieco che finisce sui piedi di Cattaneo, bravo col mancino a superare Prisco.

56' Magonara in verticale a cercare Lo Bosco, non si capiscono i due e Prisco può raccogliere la sfera

53' CATTANEO! 1-0 VADO! Il centrocampista riceve palla al limite, finta il passaggio sulla destra per un compagno, prende la mira e spedisce il pallone sotto l'incrocio. Rossoblu avanti in questo avvio di ripresa

51' azione in slalom di Cirrincione, palla per Gomes che gira di prima per la testa di Salvini, la cui incornata non inquadra lo specchio della porta

46' si ricomincia, Solari si gioca subito la carta Magonara al posto di Anselmo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0: buoni ritmi nonostante il caldo, partita aperta con un Vado propositivo e un Ligorna che ribatte colpo su colpo. Tra poco il racconto della ripresa

45'+1' frana a terra Lo Bosco appena dentro l'area di rigore, stesso metro di giudizio da parte del signor Teghille di Collegno che lascia proseguire

45' uno di recupero

41' Anselmo di prima pesca in verticale Capra al limite dell'area, l'ex Finale e Imperia si coordina col mancino calciando però troppo debolmente per impensierire Prisco

40' Capra cerca ancora Aperi sul secondo palo, traiettoria leggermente lunga che non viene raggiunta dall'attaccante rossoblu

36' chiede un altro rigore il Ligorna: Ghizzardi in uscita riesce a frenare la corsa di Brunozzi, da valutare se l'intervento fosse solamente sul pallone o sulle gambe dell'esterno genovese

34' si cercano nello stretto Capra e Aperi, perde l'attimo per calciare l'ex Troina, che sbaglia poi l'appoggio per Anselmo pronto a crossare verso la porta di Prisco.

32' gran botta di Raja da più di trenta metri, il pallone sfiora la traversa con Ghizzardi proteso in tuffo

30' bella azione palla a terra da parte del Ligorna, cross di Salvini allontanato da Pantano in fallo laterale

27' Capra fa scorrere la sfera per Lo Bosco, sinistro del capitano rossoblu e pallone deviato in angolo da Scannapieco

25' svetta Gomes ad allontanare la minaccia, attento il centravanti ex Savona anche in fase difensiva

24' continua a premere la formazione di Solari, che conquista un altro calcio di punizione dal lato corto dei sedici metri: sul pallone sempre Costantini, pronto a recapitare il pallone nel cuore dell'area piccola

23' episodio dubbio in area rossoblu: contrasto De Bode-Cirrincione all'altezza del dischetto, veementi proteste da parte dei genovesi, ma l'arbitro lascia proseguire

20' ancora l'ex Imperia ci prova su calcio piazzato, destro potente che termina un metro alto sopra la traversa della porta difesa da Prisco

18' Capra gira di testa una punizione dalla trequarti calciata da Costantini, pallone direttamente sul fondo

13' Giuffrida dal limite perde l'attimo per calciare, rimedia in qualche modo la difesa del Ligorna e l'occasione sfuma

12' scatto fulmineo di Capra lanciato in contropiede, Garbarino A. lo strattona e rimedia il primo giallo dell'incontro

10' Monteforte subito a telecomandare ogni movimento dei suoi giocatori, che hanno iniziato il match con il giusto piglio, senza comunque creare pericoli dalle parti del portiere rossoblu

6' squadre che si studiano in queste prime battute: padroni di casa con le novità Ghizzardi, Capra, Pantano e De Bode rispetto all'amichevole vinta con la Samp Primavera, tanti volti nuovi invece in casa genovese, tra cui gli ex Savona Bacigalupo e Gomes

1' è iniziata la sfida! Maglia bianca e calzoncini blu per il Vado, Ligorna in tenuta completamente gialla

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADO: Ghizzardi; Gandolfo, Pantano, De Bode, Anselmo; Cattaneo, Costantini, Giuffrida; Aperi; Capra, Lo Bosco.

A disposizione: Cirillo, Casazza, Magonara, Favara, Cossu, Della Rossa, Papi, Carrer, Bertoni.

Allenatore: Matteo Solari

LIGORNA: Prisco, Garbarino A., Scannapieco, Placido; Brunozzi, Bacigalupo, Raja, De Martini; Salvini, Gomes, Cirrincione.

A disposizione: Bongiorni, Mancuso, Tedesco, Zaccaria, Ogliari, Garbarino L., Donaggio, Gerbino, Mata

Allenatore: Luca Monteforte