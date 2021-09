Una Pirates sul tetto d'Europa, Carola Bianchelli è medaglia d'oro agli Europei di Flag Football

Si sono conclusi sabato i campionati europei juniores di flag football e le nazionali italiane di categoria tornano vittoriose con 3 ori ed 1 argento.

I titoli di categoria sono andati alle nazionali juniores Under 17 maschile e femminile ed Under 15 maschile. Piazza d’onore per la nazionale Under 15 femminile.

Protagonista nel team under 17 femminile vincitore del titolo Europeo, troviamo la nostra Carola Bianchelli, titolare e perno difensivo del Blue Team . Grande soddisfazione nel team ligure dei Pirates 1984 per la conquista del titolo continentale con in campo l’atleta albisolese di scuola pirata.

Michele Giacchello, Presidente Pirates 1984: “ Questa vittoria ci riempie di orgoglio per Carola , per i Pirates e per tutto il movimento. Siamo contenti per lei , per i suoi genitori e per i coach che la seguono da quando ha iniziato 4 anni fa con autentica passione e grande dedizione al lavoro, sia sul campo che in palestra. Iniziando giovanissima, ha potuto sviluppare , migliorare ed affinare nel corso degli anni , sia la parte tecnica che quella fisica. Oggi possiamo affermare che anche la scuola Pirates produce atleti da nazionale. Ai coach , ai preparatori ed a tutto lo staff vanno i miei personali complimenti, perche’ e’ anche grazie al loro duro lavoro che gli atleti possono raggiungere risultati importanti. Un ringraziamento anche alla Fidaf che, nonostante tutte le difficoltà oggettive in questi anni di pandemia, e’ riuscita ad organizzare un campionato Europeo in maniera impeccabile.”

Intanto i Pirates 1984 hanno ripreso al Pirates Field di Luceto, unico campo in Liguria tracciato permanente da football americano, la preparazione in vista del prossimo campionato in previsione per Febbraio 2022. Per chi volesse iniziare dai 10 anni in avanti, sia maschile che femminile, gli allenamenti sono al Martedi, Giovedi, Venerdi e Sabato mattina. Gli orari sono i seguenti : al Martedi dalle 19 alle 22,30 tutte le categorie, al Giovedi dalle 20,30 alle 22,30 solo senior, al Venerdi la femminile dalle 20,30 alle 22,30 . Al Sabato sia Juniores che femminile dalle 9 alle 13.