Grande successo per il Meeting Internazionale di Nuoto "Città di Loano"

Si è svolto nei giorni 6, 7 e 8 giugno, presso le Piscine Comunali di Loano, il Meeting Internazionale di Nuoto "Città di Loano", organizzato con grande impegno dalla società Doria Nuoto Loano.

L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione: 34 società provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, con un totale di 804 atleti in gara, confermandosi una delle manifestazioni natatorie più rilevanti del panorama giovanile e assoluto.

Per la società organizzatrice si è messa particolarmente in luce Tonon Bianca, atleta del Doria Nuoto, che ha conquistato una medaglia di bronzo nei 50 rana e un argento nei 100 rana, regalando grandi emozioni al pubblico di casa.

Il livello tecnico delle gare è stato molto elevato, con prestazioni di rilievo da parte di numerosi atleti. In particolare, Giada Gorlier (Aquatica Torino) nei 50 e 100 dorso e Flavio Mangiamele (Centro Nuoto Torino) nei 50 e 100 rana hanno ottenuto le migliori prestazioni assolute dell’evento, aggiudicandosi il *1° Grand Prix Liguria 2025.

La classifica finale per società ha visto un emozionante ex aequo tra Superba Nuoto e Andrea Doria di Genova, ma la vittoria è andata alla Superba, grazie a una medaglia d’oro in più conquistata durante le gare.

Un evento ben organizzato, con grande partecipazione di pubblico e atleti, che ha valorizzato ancora una volta Loano come punto di riferimento per il nuoto nazionale.