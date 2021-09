Calcio, Andora. Primi tre punti in Coppa per l'Andora di mister Delfino: "Una vittoria che ci fa bene. Nota di merito ad Arrigo e Botte"

Arriva nei minuti finali di partita il goal che decide la sfida in favore dell’ Area Calcio Andora contro l’ Atletico Argentina . Ci pensa Proglio a regalare il successo a mister Giancarlo Delfino, che parla così ai nostri microfoni:

“Una vittoria che ci fa bene, dopo aver visto giocare meglio i nostri avversari nel primo tempo, nonostante il nostro vantaggio, ci siamo ripresi nella seconda frazione, creando anche diverse occasioni importanti. Ho visto una squadra timorosa rispetto al solito, ma dopo averli spronati ho visto una reazione: abbiamo alzato il baricentro, scivolando da un lato all’altro in modo molto fluido, faccio un plauso ai ragazzi per aver recepito le mie direttive.”

Tanto ancora il lavoro da fare: “Eh si, in fase difensiva c’è da fare degli accorgimenti, rispetto alla prima gara abbiamo qualcosa da correggere. Siamo comunque ancora ad inizio stagione e complice diverse assenze non siamo ancora riusciti a lavorare a pieno regime.”

Ragazzi che stanno dando tutto: “Faccio i complimenti ad Arrigo perché nonostante non aver fatto tanti allenamenti con noi ha saputo fare un’ottima prova e al classe 2005 Ruben Botte, che ha esordito nei minuti finali di gara. Stiamo chiedendo ai ragazzi grandi sacrifici e loro ci stanno ripagando dando il loro massimo, sono molto felice di questo. “

Un lavoro che va avanti già dalla passata stagione: “Mi aspetto tanto da giocatori per noi importanti come Canu, Leo, Setti, Jurghen e Beluffi, perché devono essere cardini della nostra squadra. Stiamo inoltre lavorando con tantissimi ragazzi giovani dal 2001 al 2006 molto promettenti, che faranno parte in pianta stabile nella prima squadra.”