Calcio, Promozione. Soccer Borghetto subito con il turbo, Matteo Di Lorenzo: "Ottimo inizio, dobbiamo mantenere questo passo"

E’ un super avvio di stagione quello del Soccer Borghetto, i biancorossi, dopo aver superato brillantemente il gruppo B di Coppa Italia di Promozione a punteggio pieno, centrano anche il primo successo in campionato. La squadra di Brignoli vince infatti tra le mura amiche contro il Camporosso 3 a 1, grazie alla doppietta di Carparelli e al goal di Matteo Di Lorenzo. E’ proprio quest’ultimo a commentare questo nuovo inizio:

“Riprendere con le competizioni ufficiali dopo un periodo di soli allenamenti è stato bello, avevamo tutti voglia di riprendere e tornare alla normalità. Stiamo esprimendo un buon gioco, tenendo sempre la palla e cercando di comandare il gioco il più possibile. Anche domenica lo abbiamo fatto, infatti dopo 10 minuti eravamo già in vantaggio di 2 goal. Dobbiamo però imparare a concretizzare ancora di più il tanto gioco che produciamo, c’è sicuramente ancora migliorare, ma la partenza è stata buona.”

Una squadra che non deve temere nessuno: “È ancora troppo presto per poter dire quello che possiamo fare” – conclude il centrocampista – “Sicuramente dobbiamo dare il massimo ogni domenica per dimostrare il nostro valore e ricambiare gli sforzi che la società sta facendo per noi, senza dimenticare che comunque siamo una neo promossa in quanto non abbiamo ancora potuto fare un anno completo in Promozione.”