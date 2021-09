Calcio, Serie D: dalle 15:00 si completa la prima giornata. Sanremese e Imperia iniziano in trasferta, attesi gli esordi di Novara e Varese

Archiviato il pirotecnico pareggio in rimonta tra Vado e Derthona, oggi pomeriggio dalle ore 15:00 il girone A di Serie D entrerà a pieno regime.

Concentrandosi sul panorama delle liguri, a partire dalle ponentine, l'ambiziosa Sanremese e la rinnovata Imperia inizieranno il loro percorso lontano dalle mura amiche, di fronte a due avversari tra i più ostici della passata stagione. I ragazzi di Andreoletti battezzeranno il loro percorso in casa della Caronnese, mentre i nerazzurri dovranno misurarsi con la formazione vincitrice dello scorso campionato, il Gozzano, pronta però a rinunciare al salto nel professionismo.

Test probanti anche per la Lavagnese, in casa con il Varese, e per il Sestri Levante, ospite del Pont Donnaz, a testimoniare l'alta competitività di tutto il girone.

Il Ligorna, infine, scenderà in campo nel posticipo delle 16:00, al Pochissimo, contro il Fossano.

Restando in Piemonte quadruplo derby, uno provinciale, con Saluzzo - Bra, Chieri - Borgosesia, Casale - RG Ticino e l'attesissima Novara - Asti, con gli azzurri di Marchionni chiamati a un campionato di vertice dopo la caduta nei dilettanti.

Livescore sul nostro quotidiano online.