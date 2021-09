Calcio, Vado. Il gol di Lo Bosco regala un punto e tanta consapevolezza ai rossoblu: "Campionato difficile, ma aver pareggiato in questa maniera vale come una vittoria"

Non è stata una partita d'esordio facile per Loreto Lo Bosco, stretto nelle maglie della difesa del Derthona. L'attaccante ex Sanremese ha però sputo trovare il colpo giusto per infilare controtempo Teti e regalare un pari importante sia per la classifica che per l'umore di tutto l'ambiente rossoblu.

Loreto, si muove subito la classifica ma soprattutto un punto in rimonta regala tante energie. La squadra ha reagito alle difficoltà, a partire dall'assenza di Costantini in extremis e al cambio forzato di modulo.

"Si, diciamo che le defezioni non ci hanno aiutato. La squadra è scesa in campo con un modulo sulla carta azzardato come il 4-2-3-1, ma del resto non abbiamo avuto modo di sperimentare altre cose. Siamo partiti in ritardo e siamo ancora in fase di costruzione, ma la risposta nella ripresa, sia tattica che caratteriale, è stata importante. Un punto del genere non vale come una vittoria, ma di sicuro ti regala slancio e consapevolezza".

A fine partita ai tuoi compagni hai urlato: "Questo è il campionato!"

"Tante volte mi dicono di essere troppo pessimista, ma milito in questo girone da 10 anni e conosco perfettamente il campionato. Affronteremo tante squadre come il Derthona: forti esperte, pronte a combattere fino alla fine. Dobbiamo esserne consapevoli fin da subito, il tempo delle amichevoli e della Coppa è finito. Non possiamo pensare di poter riprendere partite simili ogni domenica. Al 95' avremmo potuto vincere, ma il Derthona poteva anche andare sul 3-0".

Alla fine però hai trovato anche il gol con un tiro che ha preso Teti in controtempo

"Il Vado mi ha preso anche per questo: è corretto che mi assuma le mie responsabilità caricandomi la squadra sulle spalle nei momenti difficili insieme ai giocatori più esperti. Siamo tutti felici anche per il presidente, vederlo così entusiasta ci ha fatto davvero piacere dopo le tribolazioni degli ultimi anni".

Infine una dedica speciale.