Calcio, Imperia. Dopo il derby parlano Cortellini, Giglio e Coppola:" Peccato ma rimane la nostra reazione grintosa." (VIDEO)

Nel post-derby hanno parlato i giocatori dell'Imperia Giglio e Coppola. Il primo è il solito motorino instancabile mentre il secondo ha firmato il primo gol stagionale al 'Ciccione' , con una bella girata.

Per un problema tecnico, l'intervista a Cortellini non sarà trasmessa in video ma riportata nelle righe sottostanti.

E' mancato il risultato ma la prestazione è stata buona. Come ha visto la partita?

" Sono contento della reazione e della prestazione nel secondo tempo, dove abbiamo giocato alla pari. Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato e quindi è difficile affrontarli. Ma noi non possiamo regalare due gol come abbiamo fatto e lavoreremo su questo."

La sua corsa sotto la gradinata dopo il gol, ha ricordato un po' Malesani ai tempi di Parma e Verona. Ecco si è visto quanto ci teneva.

"Sia io che i ragazzi ci tenevamo a fare bene. Lo volevamo per i tifosi perchè questo è un derby sentitissimo. Senza campanilismi, dico che loro sono una squadra forte ma nella ripresa ce la siamo giocata."

Mancavano Grazhdani e Mistretta ma comunque Cassata ha fatto una signora partita. Concorda?

" Lorenzo è un giovane di ottime prospettive, so quali sono le sue potenzialità. Purtroppo in una partita come oggi, una punta come Grazhdani ci avrebbe fatto comodo. Non solo per la fisicità ma anche per l'esperienza che può portare alla squadra in queste partite."