ALLERTA METEO ARANCIONE POSTICIPATA ALLE 17, RINVIATI D'UFFICIO DIVERSI INCONTRI

E' arrivato, atteso, lo spostamento dell'allerta meteo arancione fino alle 17 sul levante savonese, genovesato e levante ligure.

Molti gli incontri che saranno rinviati d'ufficio nel territorio genovese e spezzino, in attesa delle conferme da parte del comitato regionale ligure.

Cancelli chiusi in Promozione per Veloce - Serra Riccò e Celle Riviera - Camporosso.

Al momento "in salvo" i match di Coppa Liguria nel comprensorio ponentino e savonese, il cui fischio d'inizio è fissato alle 18:00.

PER LEGGERE IL BOLLETTINO CLICCA QUI

Allerta “Arancione”

Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare dell’attività di base che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Arancione” – qualora l’allerta cessasse nel corso del pomeriggio, va considerata rinviata d’ufficio, comunque, tutta l’attività pomeridiana;

Sono da intendersi, altresì, rinviate d’ufficio le gare dell’attività agonistica di S.G.S. e le gare dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di L.N.D. che sono programmate sugli impianti dei Comuni di seguito elencati, per i quali viene normalmente disposta la chiusura degli stessi in caso di allerta “Arancione”:  Ventimiglia (IM);

Dolceacqua (IM);

Camporosso (IM);

Sanremo (IM);

Taggia (IM);

Alassio (SV);

Borghetto Santo Spirito (SV);

Ceriale (SV);

Quiliano (SV);

Vado Ligure (SV);

Savona;

Albissola Marina (SV);

Campo Sportivo “Torbella” di Genova;

Impianto “Maglietto” di Campomorone (GE)

Serra Riccò (GE);  Recco (GE);

Santa Margherita Ligure (GE);

Rapallo (GE);

Palazzetto dello Sport sito in Via Per Maxena di Chiavari (GE);

Lavagna (GE);

Sestri Levante (GE);

Casarza Ligure (GE);

Follo e Piana di Battolla (SP);

Ceparana (SP);

Arcola (SP); 15/5

Palazzetto dello Sport sito in Via Roma di Riccò del Golfo (SP);

Santo Stefano di Magra (SP);

Vezzano Ligure (SP);

Ameglia (SP)

Ponzano Magra (SP);

Sarzana (SP).

Si ricorda ad ogni buon conto che le Società, qualora ritenessero, sulla base di valutazioni oggettive e dimostrabili, la sussistenza di condizioni tali da non consentire il raggiungimento in sicurezza dell’impianto ove è stata programmata una gara di qualsiasi manifestazione Regionale, Provinciale o Distrettuale, hanno comunque la possibilità di richiedere la sussistenza delle cause di forza maggiore, la cui declaratoria spetta in prima istanza al Giudice Sportivo e il cui procedimento deve essere istruito con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.