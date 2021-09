Calcio. Si profila una nuova domenica sotto l'acqua, previsioni in evoluzione

Dopo l'allerta arancione emanata dall'Arpal nello scorso fine settimana si profila dalle previsioni una nuova domenica sotto l'acqua per il calcio dilettantistico.

Nel corso degli ultimi giorni diversi modelli meteorologi stanno inquadrando delle prospettive diverse, tanto che le previsioni sui medesimi portali variano praticamente di ora in ora.

Modelli francesi segnalano maltempo severo, mentre ilmeteo.it prospetta temporali diffusi sulla regione, ma con livello di pioggia spalmati su tutta la giornata.

Per capire le prospettive in maniera più dettagliata bisognerà attendere i prossimi giorni e, in fase conclusiva, il bollettino meteorologico che Arpal diramerà nella giornata di sabato.

La pioggia è in arrivo, resta da capire in che quantità e in che orari (possibile uno slittamento a lunedì) cadrà sulla Liguria.