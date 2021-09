Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria: tutti i provvedimenti settimanali

GARE COPPA LIGURIA

GARE DEL 25/ 9/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SAN QUIRICO BURLANDO 1959 permetteva ad un soggetto non identificato ne avente titolo ad accedere all'area degli spogliatoi ove lo stesso teneva una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del ddg.

Euro 75,00 PRO PONTEDECIMO CALCIO per responsabilità oggettiva per la condotta di un proprio sostenitore che accedendo senza autorizzazione all'area degli spogliatoi teneva una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del ddg.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SCUZZARELLO ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 gare

POGGIO MICHELE (APPARIZIONE FC)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUTRI SIMONE (CORNIGLIANESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COSTANTINO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOERO GIOVANNI (APPARIZIONE FC)

MARCHELLI DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

FERRARO ALESSIO (CORNIGLIANESE 1919)

RIVERA LUCA (MIGNANEGO)

MONTECUCCO ALESSANDRO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO)

ZAMANA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

DE MICHIEL PAOLO (COGORNESE)

D ALESSANDRO MIRKO (CORNIGLIANESE 1919)

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)

HAXHIJA NEXHIP (CORNIGLIANESE 1919)

GALLUZZO LUCA (MIGNANEGO)

BOERO ALESSIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

LAGRARI IBRAHIM (NUOVA OREGINA S.R.L.)

BARABINO DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BAJO STEFANO (SAN DESIDERIO)

CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

BO PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

NICOLINI GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

CHESSA FEDERICO (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 26/ 9/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 9/2021

PRATO 2013 - BORGORATTI Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non si è disputata a causa di impraticabilità del tdg P.Q.M. Dispone la ripetizione della gara, secondo le disposizioni della segreteria.

gara del 26/ 9/2021

BORGO FOCE MAGRA A.F. - SANTERENZINAIl G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara è stata interrotta a causa di impraticabilità del tdg per le intense piogge cadute al minuto 13.45 del s.t. quando il pallone non si trovava in gioco e, precisamente, il gioco sarebbe ripreso con una rimessa laterale per la società Santerenzina all'altezza della linea dell'area di rigore avversaria, sul lato sinistro per squadra attaccante Santerenzina; Visto l’art. 30 comma 4 del Regolamento LND; Considerato che l’interruzione della gara non è dovuta fatti o situazioni che comportino l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva a carico di alcuna delle società partecipanti alla gara; P.Q.M. Dispone che la gara riprenda esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione in data da destinarsi e nell’osservanza di quanto dispone l’art. 30 comma 4 del Regolamento LND. Eventuali provvedimenti disciplinari verranno validati al termine della stessa.

gara del 26/ 9/2021 RICCO’ LE RONDINI – INTERCOMUNALE BEVERINO

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara è stata interrotta a causa di impraticabilità del tdg per le violenti ed incessanti piogge cadute al minuto 18.50 del p.t. quando il pallone non si trovava in gioco e, precisamente, immediatamente prima di un calcio di rinvio a favore della società ospite, Intercomunale Beverino, che, rispetto alla zona spogliatoi, occupava la metà campo sinistra del terreno di gioco; Visto l’art. 30 comma 4 del Regolamento LND; Considerato che l’interruzione della gara non è dovuta fatti o situazioni che comportino l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva a carico di alcuna delle società partecipanti alla gara; P.Q.M. Dispone che la gara riprenda esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione in data da destinarsi e nell’osservanza di quanto dispone l’art. 30 comma 4 del Regolamento LND. Eventuali provvedimenti disciplinari verranno validati al termine della stessa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

LASIO LUCA (ALTARESE)

CAMPUS LUCA (PRA F.C.)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SORBELLO ANGELO (PIEVE LIGURE)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

DELFINO GIORGIO (AURORA CALCIO)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

MARTINOIA SIMONE (OLIMPIC 1971)

SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)

GRALLINU IVAN (PIEVE LIGURE)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GUZZO FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

III AMMONIZIONE

DIFFIDA

BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)

MARTINO DANIELE (CAPERANESE 2015)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

EBOLI ALESSIO MICHELE (ALTARESE)

VASSALLI LUCA (ALTARESE)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

COLAVITO SIMONE (ATLETICO ARGENTINA)

AVANZINO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

LO CICERO LORENZO (CA DE RISSI SG)

PUGGIONI ANDREA (CA DE RISSI SG)

ROMEI ALESSIO (CA DE RISSI SG)

GARIBALDI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

GIACALONE NICOLA (CAPERANESE 2015)

CONCAS MICHAEL (CARCARESE)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

VARGIU MAURIZIO (OLIMPIC 1971)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

ALINOVI FRANCO (PIEVE LIGURE)

NDAO CHEIKH AHMED TI (PIEVE LIGURE)

DI PLACIDO ALESSIO (PRA F.C.)

FLORI JAMES (PRA F.C.)

FOGLI ANDREA (PRA F.C.)

GIARETTI LORENZO (PRO SAVONA CALCIO)

VITTORI ANDREA (PRO SAVONA CALCIO)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

MURINO TOMMASO (PSM RAPALLO)

TOSCANO ALESSIO (PSM RAPALLO)

BAZZANO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

FIORE FABIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAROGLIO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)

DE VINCENZO EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ARLANDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ARLANDINI TOMMASO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GIANNUBILO RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)