Calcio. Pro Savona vittoriosa a Cogoleto, Marinelli rivendica la rivoluzione biancoblu: "Ho scelto mister e giocatori adatti a vincere la Prima Categoria" (VIDEO)

Squarci di sereno sulla Pro Savona. Le due sconfitte in Coppa Liguria con Vadese e Q&V lasciano spazio alla bella vittoria conquistata questa sera sul campo del Città di Cogoleto, nel match d'esordio della Prima Categoria B.

La doppietta di Youri Vittori regala così agli striscioni tre punti che rappresentano una bella iniezione di fiducia in vista del proseguio della stagione, in attesa di compiere ulteriori step in avanti dal punto di vista fisico, tecnico e tattico

Nel dopo partita, il vicepresidente Marinelli ha fatto il punto della situazione dopo una settimana a dir poco rovente, annunciando nuovi colpi in entrata già a inizio settimana