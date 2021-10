Calcio, Savona. Dopo la rivoluzione spazio al campionato. Alle 20:30 i biancoblu esordiscono a Cogoleto

Ci siamo: dopo polemiche, colpi di scena e una rivoluzione tecnica a pochi giorni dal via del campionato, il Savona inizierà questa sera il proprio percorso tecnico dopo il fallimento di due stagioni fa.

Cosa avverrà questa sera allo stadio "Maggio" di Cogoleto è difficile dirlo, soprattutto per la radicale svolta impressa in settimana dal vicepresidente Marinelli e dalla società biancoblu.

Dopo il ko con il Quiliano&Valleggia, Cristian Cattardico è stato infatti sollevato dall'incarico, sostituito alla guida della Prima Squadra da David Balleri. Profonda e radicale anche l'impronta alla squadra, con il nuovo direttore sportivo Cristiano Chiarlone chiamato in pochi giorni a ristrutturare la rosa: via sette giocatori, dentro 4-5 elementi di categoria superiore per puntare con decisione al primo posto.

Tra i nuovi dovrebbe giocare dal primo minuto solo il portiere Canciani, con l'opera di tesseramento di Fonjock che dovrebbe essere completata a inizio settimana.

Sul fronte schieramento l'opzione più gettonata appare il solido 3-5-2, con Macagno ad affiancare Vittori sullo schieramento offensivo.

A dirigere la partita sarà il signor Magaglio di Imperia, livescore e webcronaca su Svsport.it dalle 20:30.