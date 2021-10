Coppa Liguria di Prima Categoria: alle 20:30 il recupero tra Borghetto e Pontelungo

Anche in Coppa Liguria di Prima Categoria sarà una serata in campo per due formazioni del nostro comprensorio.

Borghetto e Pontelungo si ritroveranno allo stadio Oliva questa sera alle 20:30 per recuperare la partita non disputata a causa del drammatico incidente che è costato la vita a Fausto d'Agostino.

Per la mera cronaca sportiva, in secondo piano rispetto al lutto che ha coinvolto il club borghettino, il Pontelungo vincendo questa sera si assicurerebbe matematicamente il passaggio del turno.

A dirigere la gara è stato designato il signor Falamischia di Albenga.