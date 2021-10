Giudice Sportivo, Eccellenza. I provvedimenti settimanali, cinque giornate ad Alasia dell'Ospedaletti

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 3/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

CAIRESE

Per responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori che per l'intera durata della gara rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose e irriguardose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/10/2021

TORO DANIEL (CAIRESE) (INFRAZIONE RILEVATA DA PARTE DI UN AA) ALLENATORI SQUALIFICA

FINO AL 14/10/2021

GIRIBONE MATTEO (CAIRESE)

SQUALIFICA PER DUE GARE

BIFFI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

A fine gara rivolgeva al ddg espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CANNISTRA GIANFRANCO (BUSALLA CALCIO)

GIRIBONE MATTEO (CAIRESE)

BIFFI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

Colpiva da tergo con un calcio un avversario, senza possibilità di giocare la palla; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al ddg con modi aggressivi espressioni minacciose ed ingiuriose, che reiterava con gli stessi modi aggressivi al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, dovendo essere fermato, non senza difficoltà, da dirigenti e compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

Senza possibilità di giocare la palla, colpiva volontariamente con una gomitata il collo di un giocatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

BOGGIANO MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DOFFO LUCA (CAIRESE)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

MARTINELLI GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)

RANASINGHE SAMUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TIVEGNA ERIC (FEZZANESE)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

PATRONE SIMONE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

CARDELLA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)

BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CERCHI MATTEO (FEZZANESE)

GAVINI LUCA (FEZZANESE)

ANDREETTO ELIA (FINALE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BENINATI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FARINA TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MANCINI MARIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BIFFI ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)

CASSINI STEFANO (OSPEDALETTI CALCIO)

MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)

BARBIERI RICCARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)