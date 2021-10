Stadi. La capienza all'aperto passa al 75%. Il sottosegretario Vezzali: "Spero si possa arrivare al 100% entro due settimane"

Erano attese novità sostanziali, dopo il pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico, da parte del Governo, in merito all'aumento della capienza degli impianti sportivi.

Dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera per l'aumento degli accessi al 75% negli impianti all'aperto, mentre si superano anche le indicazioni del CTS per i palazzetti al chiuso (60%, rispetto al 50% consigliato).