Pallacanestro Alassio, due test probanti per Under 19 e Under 14 ad Arenzano e Genova

L'Under 19 Gold, ad Arenzano è scesa in campo per giocare contro due compagini che affronteranno l'Eccellenza piemontese e in entrambi i match non demerita assolutamente, soprattutto nei primi due quarti. Sia con BASKET PEGLI (53-33) che con JUNIOR CASALE (50-29) il divario è aumentato nel terzo quarto in incontri dove i tempi duravano otto minuti invece dei classici dieci: "Un test utilissimo per i ragazzi che tra quindici giorni inizieranno il campionato sotto le insegne di New Basket ABC Ponente, il sodalizio del ponente savonese. Affrontare due squadre di Eccellenza permette sicuramente di crescere e di capire su cosa lavorare in vista del campionato".