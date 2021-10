L'Area Calcio Andora nelle scorse settimane ha sottolineato come le trattative per ulteriori innesti di mercato non fossero di fatto ancora concluse.

Ieri sera, infatti, il presidente Micucci ha annunciato l'ingaggio di Claudio Cutuli, esperto attaccante class 1987, ex tra le altre di Albenga, Baia Alassio e Ceriale.

"Claudio è stato un mio pupillo e pallino da sempre - spiega il massimo dirigente biancoblu - volevo fare un regalo a mister Delfino: è la ciliegina che ci mancava!"