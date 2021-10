Il Camporosso ha vissuto una serata da ricordare ieri sera all' "Olmo - Ferro", battendo 4-1, nel recupero della terza giornata, il Celle Riviera.

Un passaggio importante per mister Luci, sia per la consapevolezza della squadra che per la classifica, ma l'allenatore rossoblu vuole spingere i suoi a giocarsi le proprie possibilità anche con avversari di alta classifica, magari già dal prossimo impegno con il Serra Riccò.