Calcio. Serie D, festival del gol al "Chittolina": Vado e Pont Donnaz ne fanno 4 a testa, rossoblu raggiunti nel finale dall'ex Gulli

VADO - PONT DONNAZ 4-4 (1' Sterrantino, 15' Di Salvatore L., 19' Jeantet, 56' Costantini, 63' Gulli rig., 66' Costantini rig., 68' Aperi, 77' Gulli)

FINISCE QUI LA SFIDA! TRA VADO E PONT DONNAZ FINISCE CON UN PIROTECNICO 4-4, per la squadra di Solari è il quarto risultato di fila. Tra i valdostani da segnalare la doppietta dell'ex Gulli.

94' De Bode incorna il traversone dalla destra di Costantini, sfera un metro alta

90' saranno cinque i minuti di recupero

88' azione insistita del Vado, l'arbitro ravvisa però un fallo in attacco da parte di Magonara e l'occasione sfuma

85' ultimi cinque minuti di gara, squadre sempre più lunghe che possono far male in qualsiasi momento.

78' ecco i primi cambi tra le file vadesi: entrano G. Di Salvatore e Magonara al posto di Casazza e Aperi

77' IL 4-4 DEL PONT DONNAZ, doppietta per Gulli, bravo a raccogliere palla al limite e saltare il diretto marcatore prima di infilare Cirillo sul primo palo

76' il Vado si divora il 5-3 in contropiede, ma c'era fuorigioco sul passaggio di Lo Bosco per Cossu...

75' Sparviero per Jeantet, altro cambio ordinato da Cretaz. Ancora nessun cambio invece per Solari

73' Pont Donnaz che batte velocemente una punizione dal vertice, attenta la difesa rossoblu che riesce ad allontanare la minaccia

71' Cretaz toglie immediatamente Florio e inserisce Diagne

70' partita a dir poco spettacolare, la squadra di Solari si trova per la prima volta in vantaggio dopo aver recuperato tre volte il risultato. Intanto ammonito il numero 26 Nuti

68' APERIIII! IL 4-3 DEL VADO! Di Salvatore resiste alla carica dell'avversario e riesce a servire la sfera al centro per Aperi, che scaraventa il pallone sotto l'incrocio.

66' NON SBAGLIA COSTANTINI! Destro a incrociare che manda Pietropaolo dalla parte opposta. 3-3, festival del gol al "Chittolina"

65' RIGORE PER IL VADO! Fallo su Lo Bosco da parte del portiere orange, anche in questo caso nessuna esitazione da parte del signor Acquafredda di Molfetta

64' TRAVERSA DI LO BOSCO! Il numero nove si libera bene sulla sinistra calciando poi col mancino, piegate le mani di Pietropaolo che viene aiutato dalla traversa

63' GULLI SPIAZZA CIRILLO dagli undici metri, 3-2 per la squadra di Cretaz

62' RIGORE PER IL PONT DONNAZ: pallone in verticale di De Cerchio che taglia la difesa rossoblu pescando il solito Sterrantino, che anticipa Cirillo prima di essere steso dal portiere rossoblu.

60' scatentato il regista rossoblu, che si incunea in mezzo a un paio di avversari prima di servire la sfera a Cossu, anticipato sul più bello quando stava per battere a rete all'altezza del dischetto

58' Costantini dalla trequarti cerca la testa di Lo Bosco, pallone leggermente lungo deviato solamente con la fronte dall'ex Sanremese

57' Florio per Melis, primo cambio ordinato da Cretaz

56' COSTANTINIIII! IL PAREGGIO DEL VADO! CHE PUNIZIONE DEL NUMERO DIECI! Traiettoria chirurgica che si infila nell'angolino basso alla desta di Pietropaolo, è di nuovo parità al "Chittolina", 2-2

55' Lo Bosco si prende una punizione dai ventidue metri, Vado che cerca di rendersi pericoloso anche su palla inattiva

53' ritmi calati vistosamente in queste prime battute del secondo tempo, Pont Donnaz che cerca di giocare con il cronometro e di innervosire i rossoblu

46' al via la ripresa, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo con il Pont Donnaz avanti 2-1 sul Vado: partita apertissima con squadre propositive ma piuttosto "ballerine" in fase difensiva. Tra poco il racconto della ripresa

41' ancora il regista rossoblu si libera al tiro dal limite, ma il suo tentativo è deviato nuovamente da un difensore ospite.

36' Costantini cerca il destro a giro, respinge la barriera del PDHAE

35' azione prolungata del Vado con Lo Bosco che vede respingersi la sua conclusione da un difensore orange, duro contrasto al limite poi tra Gandolfo e Vesi che procura una punizione dal limite a favore dei rossoblu

31' Pont Donnaz sempre minaccioso quando si lancia in contropiede, Pantano riesce a frenare la corsa di Jeantet concedendo angolo ai valdostani

28' CLAMOROSO PALO DI APERI! Altro bello scambio di prima tra Lo Bosco e il numero undici rossoblu, che dal limite dell'area piccola scaraventa un gran destro che si stampa sul montante alla sinistra di Pietropaolo

27' ci prova Di Salvatore con una sassata dai ventidue metri, sfera alta sopra la traversa

24' Costantini va direttamente in porta, Pietropaolo respinge con i pugni

23' punizione dal vertice a favore del Vado, cartellino giallo per Mosti, entrato in ritardo su Papi

19' DI NUOVO AVANTI IL PONT DONNAZ: Jeantet recupera palla sulla trequarti e approfitta di una dormita colossale dei difensore vadesi, completatente immobili, per prendere la mira e trafiggere con un rasoterra mancino il portiere Cirillo

16' Pont Donnaz pericolosissimo con una trama offensiva sulla destra, traversone basso del solito Sterrantino con il pallone che attraversa tutta l'area piccola facendo correre più di un brivido alla difesa ligure

15' IL PAREGGIO DEL VADO! Lo Bosco in profondità per lo scatto sulla sinistra di Aperi, che entra in area saltando un paio di avversari prima di appoggiare per Di Salvatore, piattone sinistro a porta sguarnita e sfera in fondo al sacco

10' padroni di casa in campo con il 4-3-3, PDHAE con la difesa a quattro e l'ex Gulli davanti alla difesa insieme a Mazzotti

5' ammonito Costantini, atterrato Sterrantino lanciato in contropiede

3' rossoblu colpiti immediatamente da un guizzo dell'attaccante scuola Juve, nemmeno il tempo di assestarsi all'interno del rettangolo verde e subito vantaggio valdostano.

1' PONT DONNAZ SUBITO IN VANTAGGIO! Sterrantino dopo pochi secondi riceve palla in area e col mancino fulmina Cirillo. Avvio shock per il Vado...

Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo; Gandolfo, De Bode, Pantano, Casazza; Papi, Costantini, Cossu; Di Salvatore L., Lo Bosco. Aperi.

A disposizione : Colantonio, Nicoletti, Zanchetta, Magonara, Giuffrida, Cattaneo, Favara, Carrer, Di Salvatore G.

Allenatore : Matteo Solari

PONT DONNAZ: Pietropaolo, Gulli, Jeantet, De Cerchio, Sterrantino, Mazzotti, Vesi, Reeb, Mosti, Nuti, Melis

A disposizione : Cabras, Florio, Sparviero, Vetri, Cateni, Gille, Cestrone, Diagne, Maingonnat