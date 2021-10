Calcio, Borgio Verezzi. Il dg Tuninetti brinda al passaggio del turno in Coppa: "Anche senza grandi risorse economiche si possono raggiungere risultati importanti"

Il passaggio del turno in Coppa Liguria contro la Loanesi è stato accolto in maniera a dir poco positiva all'interno del quartier generale di Borgio Verezzi.

Il direttore generale Fabrizio Tuninetti ha sottolineato il buon lavoro portato avanti fino ad oggi, con l'auspicio che possa riproporsi anche durante il campionato:

"Ho accettato all'inizio questo incarico, perché credevo nel gruppo squadra e nel gruppo staff e dirigenziale.

Questo passaggio del turno in Coppa Liguria, riuscendo ad eliminare una squadra come la Loanesi, costruita per vincere il campionato è una grossa soddisfazione per me e per tutti i ragazzi e per i mister: questo dimostra che con il lavoro, l' umiltà e soprattutto l'unità di intenti, come in una famiglia, si possano superare formazioni dotate di grandi nomi importanti risorse economiche. Adesso però testa bassa sul campionato".