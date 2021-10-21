Giudice Sportivo, Eccellenza. Tre giornate a Manago della Ventimiglia, una per Pare, Severi, Napello, Campagni e Gandolfo

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 17/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
DELUCCHI MASSIMO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)
AMMONIZIONE (II INFR)
CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MANAGO TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
colpiva con uno schiaffo un avversario che si trovava a terra, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARE DJIBRILL (FINALE)
SEVERI EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
COULIBALY OUMARO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)
COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)
MARTINELLI GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
SCARRONE TOMMASO (FINALE)
TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
GARGANO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
VIRGA FEDERICO (ALBENGA 1928)
RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)
BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ODASSO TOMMASO (FINALE)
PORTA CARLO (FINALE)
BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SEMATI TAHA OTHMAN M (OSPEDALETTI CALCIO)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
PERASSO TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)
SALZONE ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAZZARINI MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
LEANDRI SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
ROSSI FABIO (ALBENGA 1928)
VERNICE FRANCESCO (ALBENGA 1928)
MANCINI MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GIULIANI TOMMASO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
PIACENTINI RICCARDO (CAIRESE)
AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DA POZZO LORENZO (CANALETTO SEPOR)
ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
PIROLI NELSON (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)
GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)
MAGLIONE GIANMARIA (FEZZANESE)
DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)
FAEDO STEFANO (FINALE)
FAZIO TOMMASO (FINALE)
PARODI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI PIETRO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)
ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912
DON BOSCO) PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)
VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)