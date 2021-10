Karate Club Savona: è incetta di medaglie alle gare internazionali di preparazione

Da settembre a Ottobre gli agonisti del KCS si sono cimentati in 3 gare internazionali per arrivare ai Campionati Italiani di classe Esordienti (2009/2008), Cadetti (2007/2006) e Juniores (2006/2004), in programma a novembre, preparati al meglio. Queste le competizioni:

Banzai Cup 2021, che si è svolta a Berlino (Germania) il 4/5 settembre con la partecipazione di 1105 atleti di 165 club diversi in rappresentanza di 20 nazioni.

Open de Arganda, che si è svolta ad Arganda del Rey (Spagna) il 18 settembre con la partecipazione di 1200 atleti in rappresentanza di 17 nazioni.

Coupè de Kayl, che si è svolta a Kayl (Lussemburgo) il 16/17 ottobre con la partecipazione di 505 atleti di 62 club diversi in rappresentanza di 13 nazioni.





I vari risultati, nel dettaglio:

ORO

Saimon Domi (U14 +55 kg Banzai Cup).

Paola Giordani (U16 +54 kg Open Arganda), Raffaella Carlini (Master Open Arganda).

Alessio Caleffi (U18 68 kg Coupè de Kayl), Micol Genta (U14 50 kg Coupè de Kayl).





ARGENTO

Squadra U16 Femminile: Genta, Brignone, Manca Perotti, Rossello (Banzai Cup).

Jacopo Genta (U14 48 kg Open Arganda).

Paola Giordani (U16 +54 kg Coupè de Kayl), Andrea Odello (U16 52 kg Coupè de Kayl), Giorgia Brignone (U14 50 kg Coupè de Kayl).





BRONZO

Micol Genta (U16 47 kg Banzai Cup), Maya Marenco (U12 40 kg Banzai Cup), Raffaella Carlini (Master Banzai Cup), Squadra U16 Maschile: Genta, Pica, Domi (Banzai Cup), Squadra U18 Maschile: Ferrari, Testa, Magnani (Banzai Cup).

Andrea Debenedetti (U10 35 kg Open Arganda), Matilde Fiume (U14 47 kg Open Arganda), Roberta Musso (U14 47 kg Open Arganda), Raffaella Carlini (Senior Open Arganda).

Riccardo Magnani (U16 +63 kg Coupè de Kayl), Jacopo Genta (U14 50 kg Coupè de Kayl), Matilde Fiume (U14 45 kg Coupè de Kayl), Raffaella Carlini (Senior Coupè de Kayl).

Sabato 25 e Domenica 26 settembre si è svolto il 3° Trofeo Nekoofar al PalaPellicone a Lido di Ostia, gara di karate nazionale riservata agli agonisti cinture marroni/nere dove erano presenti 745 atleti italiani in rappresenztanza di 170 Club diversi.

Il KCS ha partecipato alla gara organizzata dall'ente Csen in collaborazione con la Fijlkam con 17 atleti ed ha conquistato 8 medaglie e due buoni piazzamenti:

ORO: Roberta Musso (U14 47 Kg)

ARGENTO: Genta Jacopo (U14 50 Kg), Manca Perotti Beatrice (U16 +54 kg)

BRONZO: Brignone Giorgia (U16 47 kg), Fiume Matilde (U14 47 Kg), Odello Andrea (U16 52 Kg), Pica Gian Lorenzo (U16 52 Kg), Caleffi Alessio (U18 68 Kg)