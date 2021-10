Calcio. Il girone B di Seconda parte con il botto, stasera c'è Spotornese - Cisano

Archiviate le prime tre partite di Coppa Liguria, è ormai tempo per le squadre appartenenti ai gironi B e C di Seconda Categoria di scendere in campo.

Domani si dipanerà, nell'arco del pomeriggio, l'intero programma, ma già questa sera ci sarà un antipasto particolarmente gustoso con Spotornese - Cisano.

Le squadre delle coppie Peluffo - Calcagno e Sportelli - Pellegrino si presentano infatti ai nastri di partenza come due formazioni pronte a recitare un ruolo da protagoniste all'interno del girone B, motivo per cui c'è particolare attesa per comprendere le dinamiche dello scontro diretto.

Il fischio d'inizio al Ruffinengo, terreno di gioco dei biancazzurri in attesa dell'ultimazione dei lavori del campo di casa, risuonerà alle 21:00 dalla bocca del signor Cambiaso di Imperia.

