Calcio, Eccellenza. Genova Calcio - Cairese è il clou, la capolista Taggia di scena a Pietra Ligure

Si prospetta un pomeriggio da attese e conferme nel girone A di Eccellenza.

I risultati di domenica scorsa permetteranno infatti a tanti club di potersi riscattare o proseguire nel percorso fino ad oggi imbastito.

Partendo dalla vetta, la capolista Taggia, ancora a punteggio pieno, dovrà misurarsi con la voglia del Pietra Ligure di mettere a segno la prima vittoria interna dopo i successi sui campi del Varazze e dell'Alassio FC.

Proprio dalle vespe si attende una reazione importante con l'Ospedaletti, dopo la debacle per 7-1 dello scorso weekend. Sotto la lente d'ingrandimento la posizione di mister Luciani e possibili rinforzi in organico.

Trasferta frontaliera per l'Albenga, reduce da prestazioni non brillanti ma da un buon numero di punti raccolti in graduatoria, ne sa qualcosa il Finale, con i giallorossi che hanno davvero ben figurato al "Riva", pur uscendone sconfitti. Con il Varazze, al Borel, l'obiettivo è di tornare al successo e allontanare la zona playout.

Nuovo incrocio, infine, tra Genova Calcio e Cairese, dopo il 3-0 di Coppa Italia a favore dei biancorossi. Da parte dei valbormidesi si attende una prestazione diversa, per confermare i segnali di ripresa palesati con l'Ospedaletti.

Livescore alle 15.00 su Svsport.it