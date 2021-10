Calcio, Soccer Borghetto. I biancorossi chiudono in 9 contro la Praese. Il presidente Ferrara: "Anche noi meritiamo rispetto"

Un pareggio con la Praese non è di per sè un risultato negativo, ma il presidente del Soccer Borghetto, Andrea Ferrara, ha mal digerito la prestazione del direttore di gara, Martin Virgilio:

"Non sono tanto arrabbiato per il rigore che non ci è stato concesso, l'errore può sempre starci, quanto per le due espulsioni comminate a Viola e Di Lorenzo.

Nel primo caso il nostro difensore ha applaudito un proprio compagno per caricarlo, invece l'arbitro ha percepito una nota di scherno nei suoi confronti, mentre Di Lorenzo è stato trattenuto alla gamba da terra, venendo poi sanzionato per aver scalciato l'avversario, cosa che non è affatto avvenuta.

Spero solo che il referto non sia particolarmente pesante visti gli errori commessi: siamo una piccola società e ogni punto guadagnato per noi fa davvero la differenza".