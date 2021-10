Calcio, Eccellenza. Il Finale ne fa quattro, Stefano Faedo: "Attenti e compatti contro il Varazze. Cairese? Oramai sembra essere diventato un classico”

Serviva vincere e il Finale ha stravinto sul campo di casa contro il Varazze, la truppa di Buttu cala il poker e torna in zona playoff. I giallorossi vanno a segno due volte per tempo, in un match quasi mai in discussione. A sbloccare il match è stata Stefano Faedo, che ha così commentato la gara:

“Abbiamo fatto una gara ordinata, facendo tutto quello provato in allenamento. Il mister ci ha chiesto di stare coesi e compatti, di non sottovalutare la partita e di mettercela tutta. Sono felice per la rete, è stata importante per mettere sui binari giusti la gara e a maggior ragione dopo il goal mangiato nell’ultimo turno contro l’Albenga.”

Domenica si va in quel di Cairo Montenotte: “Ormai sembra essere diventato un classico” – prosegue il fantasista – “Da febbraio sarà la quinta sfida contro i gialloblù, contando la coppa. Arriviamo forse a questa partita un po’ più consapevoli delle nostre potenzialità rispetto all’anno scorso, quest’anno abbiamo tanti giocatori di qualità, molti già in rosa nello scorso anno. Si è aggiunto Garibbo che finalmente è arrivato a giocare nella categoria che merita e abbiamo recuperato anche Fabbri e De Benedetti A., che l’anno scorso erano stati ai box per parecchio tempo a seguito di diversi infortuni.”

Sfida contro la nuova capolista del girone A: “Vedo una Cairese molto forte, forse anche di più rispetto alla passata stagione. Davanti hanno sostituito Alessi con Piacentini e in mezzo hanno preso Grandoni che è un ottimo giocatore.”