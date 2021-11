Rugby: vento e pioggia hanno condizionato il fine settimana, Savona in sosta in Serie C

L’attività del rugby ligure, nonostante qualche rinvio nelle categorie giovanili, prosegue nel suo cammino e, in una giornata quasi invernale, allo stadio Carlini/Bollesan di Genova, sferzato da una gelida tramontana, ha esordito nel suo inedito confronto casalingo la Pro Recco. Quest’anno la seniores rivierasca giocherà tutti i suoi incontri del campionato senior sul campo di San Martino. Ha vinto Biella, attualmente secondo in classifica, ma il team ligure ha lottato sino allo scadere del tempo segnando la prima meta stagionale con il pilone sudafricano Nel. Il Recco ha utilizzato: Cinquemani, Tazio Marcellino, Stefano Romano, Matteo Barisone, Niccolo’ Mitri, Lorenzo Romano, Tagliavini, Rosa, Canoppia, Matulli, Cartoni, Nese, Maggi, Noto, Nel. Dalla panchina: Marzio Marcellino, Tomarchio, Della Valle, Gianrossi, Balestracci, Ermanno Barisone, Coppola, Lucerti. Intanto la piacevole sorpresa è arrivata da Settimo Torinese dove il CUS Genova dopo strenua lotta è riuscito ad ottenere la prima vittoria stagionale con mete di Mandivenga e Tessiore, mettendo alle corde il XV locale. Il CUS ha giocato con: Migliorini, Pilcher, Mandivenga, Montanaro, Vimercati, Ricca, Tessiore, Bertirotti, Repetto, Pendola, Boero, F. Imperiale, Barry Fassouma, Felici, Bortoletto. Dalla panchina Said, Giuliano, Granzella, Gargiullo, Satta, Sandri.

SERIE A GIRONE 1 (IV GIORNATA)

Tossini Recco - Biella 7/34

TK Group VII Torino – CUS Genova. 15/17

ASR Milano – Parabiago 28/24

Amatori Alghero – ITINERA CUS Torino 5/34

Promotica Centurioni in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 19, Biella 14, Parabiago (*) e Milano (*) 9, I Centurioni 7, CUS Genova 5, Alghero (**) 4, VII Torino 3, Recco punti 0.

(*) = partite da recuperare





SERIE C TERRITORIALE LIGURE/QUALIFICAZIONE (III GIORNATA)

Union Riviera – Province dell’Ovest 26/27

R.C. Spezia – Amatori Genova 15/18

Savona in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 8, Union Riviera (*) ed Amatori Genova 5, Province dell’Ovest 4, Spezia (*) punti 1.

(*) = partite da recuperare.





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (IV GIORNATA)

Amatori – Pro Recco (Rinviata)

Union Riviera – Province dell’Ovest 12/40

R.C. Spezia - Savona (annullata)

CUS Genova in riposo.

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 16, Amatori Genova punti 14, Savona 5, CUS Genova 2, Union Riviera , Spezia 0, Pro Recco - 4.

UNDER 15 (sabato)

Amatori Genova – Pro Recco (Rinviata)

Union Riviera – Savona 67/7

CUS Genova – Province dell’Ovest (allenamento controllato)