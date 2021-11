Calcio. Coppa Liguria, ottavi d'andata: spicca Savona-Carcarese, la webcronaca live dal "Ruffinengo"

SAVONA - CARCARESE 0-0

35' ci prova la Carcarese con una doppio tentativo dal limite, in entrambi i casi ha la meglio la retroguardia del Savona

30' primo giallo del match per Andrea Vittori, fallo a metà campo ai danni di Canaparo

25' Orcino in verticale a cercare Manti, è in anticipo Esposito che appoggia all'indietro per Bresciani. Si fa davvero fatica a trovare spunti degni di nota, occasioni praticamente nulle fin qui

21' tentativo da posizione impossibile da parte di Andrea Vittori, sfera che termina alta

17' nella Carcarese spicca invece il tridente Concas-Manti-Canaparo, con Zizzini e Brovida in panchina

16' inedita linea difensiva per mister Balleri, che schiera Fonjock centrale con Gallotti e M. Esposito ai suoi lati. In avanti è Spaltro che agisce tra le linee nel tentativo di imbeccare Gamba e Vittori Y.

14' propositivo sulla corsia mancina Francesco Esposito, che sta cercando di mettere in difficoltà la difesa valbormidese con frequenti strappi in velocità

11' in questi primi è la formazione di Balleri che cerca di rendersi maggiormente pericolosa dalle parti di Giribaldi pur senza riuscire ad arrivare al tiro, Carcarese a sfavore di vento

8' va praticamente dove vuole il pallone, è quasi impossibile giocare la sfera con la tramontana che soffia in maniera veemente ormai da giorni su tutto il ponente

3' condizioni climatiche veramente al limite: una bufera di acqua e vento sta imperversando sul "Ruffinengo", buona comunque la cornice di pubblico, con gli immancabili ultras del Savona a incitare i propri beniamini

2' padroni di casa con la tradizionale divisa biancoblu, Carcarese in maglia rossa e pantaloncini bianchi

1' si parte!

Un minuto di silenzio prima del via in ricordo del papà di Filippo Caroniti, scomparso due giorni fa

PRIMO TEMPO

Buonasera dallo stadio "Ruffinengo" di Legino, dove tra pochi istanti scenderanno in campo Savona e Carcarese, match valevole come andata degli ottavi di finale di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Capitolo formazioni: tante novità per i due tecnici Balleri e Chiarlone. Tra le file di casa ritrovano spazio dal primo minuto Spaltro, A. Vittori e Gamba, mentre il trainer biancorosso cambia parecchio rispetto alla gara vinta sabato scorso al "Corrent" contro il Mallare: dentro, tra gli altri, Mombelloni, Concas e Canaparo, vanno in panchina Alò e Zizzini

SAVONA: Bresciani, Caroniti, Esposito M., Fonjock, Gallotti, Diroccia, Esposito F., Vittori A, Vittori Y., Spaltro, Gamba

A disposizione : Grenna, Gavarone, Cavallaro, Serhiienko, Fancellu, Rossetti, Macagno

Allenatore : David Balleri

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Concas, Revello, Manti, Orcino, Canaparo

A disposizione : Briano, Alò, Brovida, Reale, Gavacciuto, Gjoka, Revelli, Tacchini, Zizzini