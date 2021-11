Calcio, Eccellenza. Tra Pietra e Genova Calcio in ballo c'è l'equilibrio del campionato: il racconto LIVE

PIETRA LIG. - GENOVA CALCIO 0-0

8' Metalla si gira bene nell'area avversaria e lascia partire il sinistro. Dondero devia in angolo. Sulla battuta il colpo di testa di Pili è bloccato ancora dall'estremo genovese.

1' Nessuna sostituzione per i due tecnici. Si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+1' Finisce a reti candide la prima frazione di gioco. Padroni di casa più propositivi, canovaccio chiaro per la squadra di mister Maisano che invece ha scelto finora una strada più prudente.

45' Cross dalla destra per i Genovesi, Serinelli non riesce a controllare o colpire il pallone che così termina sul fondo.

40' Esecuzione di uno schema da calcio d'angolo discutibile per gli ospiti, il Pietra riparte ma la palla di Rovere per Insolito è leggermente lunga. Reclami dai giocatori pietresi per un contatto dell'ex Loanesi con Dondero, ma per il direttore di gara non c'è nulla.

36' Pareggia i conti degli ammoniti Tona.

34' Occasione per la squadra di mister Pisano, provvidenziale la scivolata in ripiegamento di Ilardo a impattare la conclusione dal limite di Tona e mandare in angolo.

32' Arriva il primo ammonito dell'incontro per un fallo su Metalla: sul taccuino il numero 2 ospite Calvi.

30' Partita molto bloccata, la squadra di mister Maisano prova a mettere la testa nell'area pietrese sfruttando un paio di corner inconcludenti.

25' Qualche problema per Insolito, ok alla battuta del piazzato dopo alcuni minuti sempre per l'ex Alassio FC che regala solo l'impressione del gol. Palla fuori.

22' Calcio di punizione dalla distanza affidato al mancino di Alfano, tocco della barriera con una mano: altra punizione da posizione più ravvicinata e invitante per il Pietra.

13' Buona pressione dei trequartisti pietresi, Metalla intercetta un pallone pericoloso e serve Insolito in area. Chiude in angolo Boero.

10' Prova a farsi perdonare la punta genovese, ma il cross per la sua testa è troppo alto e riesce appena a sfiorare. Allegri blocca in due tempi.

8' Corner da sinistra per i padroni di casa, Parodi anticipando tutti colpisce maldestramente e sfiora l'autorete mandando la palla sulla traversa.

2' Pietra, con la divisa "da trasferta" gialloblu subito pericoloso con Insolito che in scivolata non riesce a deviare alle spalle di Dondero il cross rasoterra che arriva dalla destra.

1' Squadre schierate in campo agli ordini del signor Iurino, si parte!

PRIMO TEMPO



Ecco quindi le scelte dei due tecnici:

PIETRA (4-2-3-1): Allegri; Balla, Corciulo, Pili, D'Arcangelo; Tona, Genta; Alfano, Rovere, Insolito G.; Metalla.

A disposizione: Pastorino; Praino, Barone, Puddu, Battuello, Giglio, Varaldo, Ballone, D'Aiuto.

Allenatore: M. Pisano

GENOVA CALCIO (3-5-2): Dondero; Capotos, Maisano, Boero; Calvi, Bruzzone, Capannelli, Serinelli, Pittaluga; Ilardo, Parodi.

A disposizione: Brina; Raggi, Morando, Amedeo, Fossati, Tussellino, Amirante, Davico, Orlando.

Allenatore: G. Maisano

Arbitro : Gabriele Iurino di Venosa

Assistenti : D. Salinelli ed E. Conio di Genova

Arrivata la prima vittoria casalinga nel turno disputato ormai tre settimane or sono, il Pietra torna al "Devincenzi" dopo l'ennesima gara ricca di reti a Camporosso contro l'Ospedaletti che ha portato ai ragazzi del presidente Faggiano un pareggio.

Il miglior attacco del girone con 24 reti all'attivo finora troverà però di fronte la seconda miglior difesa, quella di una Genova Calcio che finora ha subìto solo 6 marcature avversarie e ne viene da un turno di stop a causa del maltempo.

Nel mirino di entrambe le compagini l'aggancio all'ultima posizione utile per raggiungere i play-off (occupata attualmente dal Finale) che potrebbe innanzitutto rappresentare, per i savonesi e i genovesi, la salvezza anticipata. Se per i pietresi sono appena 3 le distanze dai "cugini", per i biancorossi sono 5 le lunghezze, ma attenzione: alla rosa di Maisano restano da recuperare ben due partite.