Calcio, Prima Categoria. Altarese determinata e battagliera, Meshkurti: "Dipende tutto dal nostro atteggiamento, possiamo far bene"

Tra le sorprese in positivo di questo avvio di Prima Categoria c’è certamente l’Altarese, i giallorossi stanno ottenendo buoni risultati e fornendo ottime prestazioni, contando un gruppo ricreato praticamente da zero. Tra i nuovi elementi c’è il giovane Sebastiano Meshkurti, tra i migliori in questa fase della stagione, queste le sue parole:

“E’ stato un inizio un po’ strada, dopo tanto tempo distanti dai campi bisognava ritrovare le misure e per un gruppo nuovo come il nostro c’è stato anche bisogno di conoscersi meglio. Ho ritrovato mister Molinaro che ha cresciuto e trovato il giusto ruolo allo Speranza, ma per il resto ho trovato tanti giocatori nuovi con cui ho subito legato. In Coppa siamo stati molto altalenanti, anche a seguito delle assenze, mentre il campionato è iniziato molto bene. Paghiamo qualche infortunio di troppo, ma pieno regime possiamo dire la nostra, dipende tutto dall’atteggiamento che mettiamo in campo.”

La forza dei valbormidesi è certamente il gruppo: “Ci siamo subito trovati con i nuovi compagni, si è creato un bell’ambiente sia dentro che fuori dal campo. Possiamo puntare ai playoff, quello deve essere il nostro obiettivo, ma per raggiungerli servirà dare sempre il massimo e scendere il campo con la giusta determinazione, solo così possiamo esprimerci al meglio seguendo quello che il mister prepara.”