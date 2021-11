Calcio, Eccellenza. Ultima di andata a tutto pepe, tra derby e Albenga - Cairese

Non c'è che dire, sarà un'ultima giornata di andata della prima fase del campionato di Eccellenza davvero succulenta.

Osservando ad ampio spettro il programma risalta ovviamente la sfida dell'Annibale Riva, con due big come Albenga e Cairese l'una di fronte all'altra.

Più serena la situazione dei valbormidesi, in vetta insieme al Taggia, mentre gli ingauni, in attesa di novità dal fronte societario e dal mercato, devono tornare a correre per evitare di abbandonare i primi cinque posti della graduatoria.

La Genova Calcio appare in risalita, oggi attesa dalla sfida interna con l'Ospedaletti, mentre il Finale è atteso al derby con il Pietra Ligure nel proprio fortino, il Felice Borel.

E sarà derby anche a Ventimiglia, con i granata di mister Luccisano pronti a sognare il sorpasso in vetta al Taggia.

In coda bivio fondamentale per l'Alassio FC, in trasferta ad Arenzano.

