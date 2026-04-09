Giudice Sportivo | Prima Categoria. Le sanzioni dei recuperi, multata la Rossiglionese dopo la gara con la Veloce

Giudice Sportivo | Prima Categoria. Le sanzioni dei recuperi, multata la Rossiglionese dopo la gara con la Veloce

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ROSSIGLIONESE

Per condotta dei propri sostenitori i quali negli ultimi 30 minuti di gara rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose nonché,al termine della gara due soggetti riconducibili alla società ospitante proferivano all’indirizzo del ddg ulteriori frasi irriguardose e lo seguivano fino allo spogliatoio; chiusa la porta colpivano la stessa con una forte manata.
 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 4/2026

SCIUTTO STEFANO (ROSSIGLIONESE)

Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2026

MESSINA GAETANO (AUDACE CAMPOMORONE)
 

AMMONIZIONE (III INFR)

MESSINA GAETANO (AUDACE CAMPOMORONE)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

Con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con un violento calcio un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE) 

CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERMI FILIPPO MARIO (VALSECCA SPORT & FUN) 

LAUDARI ENNIO (VALSECCA SPORT & FUN)
 

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE) 

DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
 

AMMONIZIONE (VII INFR)

BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
 

AMMONIZIONE (VI INFR)

RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE) 

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
 

AMMONIZIONE (III INFR)

GANDOLFI LORENZO (AUDACE CAMPOMORONE) 

LO VECCHIO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)

GRISPO GAETANO IVAN (VALSECCA SPORT & FUN)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
