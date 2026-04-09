Calcio | Il Presidente Giulio Ivaldi a Torino per la presentazione del progetto “Vinciamo Insieme”

La nota del Cr Liguria:

Il Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Liguria e Vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Nord, Giulio Ivaldi, ha preso parte ieri a Torino alla presentazione ufficiale del progetto “Vinciamo Insieme”, promossa dalla FIGC Lega Nazionale Dilettanti attraverso il Dipartimento LND eSport e l’Area di Responsabilità Sociale e ospitata nella Sala Convegni al 41° piano del grattacielo della Regione Piemonte.



Un appuntamento di alto profilo istituzionale, che ha confermato la crescita di un modello capace di portare lo sport, anche nella sua dimensione digitale, dentro i luoghi della cura e in contesti dove l’incontro, la relazione e il benessere assumono un valore ancora più profondo. A guidare i lavori è stato Guido Vaciago, Direttore di Tuttosport, mentre nel panel principale sono intervenuti il Presidente della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e il Coordinatore del Dipartimento LND eSport Santino Lo Presti, insieme al Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Mauro Foschia.



Nel corso dell’incontro, il Presidente Abete ha ribadito la visione che ispira l’iniziativa, sottolineando come “la Lega Nazionale Dilettanti ha il dovere di essere presente anche nei luoghi in cui lo sport, nella sua forma tradizionale, non sempre può arrivare” e come “Vinciamo Insieme rappresenti un modello concreto di sport come infrastruttura sociale, un progetto che mette al centro la persona e che traduce i valori del calcio in inclusione reale, partecipazione e comunità”.



Sulla stessa linea l’intervento dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, che ha ringraziato la LND per aver portato il progetto sul territorio regionale, definendolo “un progetto che punta all’inclusione attraverso lo sport, in modo concreto e coinvolgente”, con un obiettivo condiviso di migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e di portare “le emozioni del calcio nei luoghi di cura”, indicandola come “una sfida vincente”.



Il Coordinatore del Dipartimento LND eSport – Calcio Virtuale, Santino Lo Presti, ha richiamato invece l’origine del percorso e la sua evoluzione: “Vinciamo Insieme nasce all’interno di una comunità già esistente, quella degli eSport LND, che coinvolge migliaia di partecipanti in tutta Italia. L’obiettivo è semplice e profondo: accogliere, includere e far sentire parte di una squadra anche chi sta affrontando momenti difficili. Perché la partita più importante non è quella che si gioca in campo, ma quella che si gioca nella vita”.



Nel suo intervento, il Presidente Ivaldi ha ribadito il valore territoriale del progetto, sottolineando come “Vinciamo Insieme” diventi realmente efficace quando si traduce in iniziative concrete, radicate e sostenute da una rete di istituzioni, strutture, partner e comunità sportive che ne condividono i valori.



“Vinciamo Insieme cresce grazie ai territori: quando comunità, istituzioni e sport si attivano insieme, il modello diventa concreto e replicabile. In Liguria ne abbiamo avuto una dimostrazione chiara con l’attivazione dell’hub presso A.B.E.O. Liguria a Genova, a disposizione dei giovani pazienti dell’Ospedale Gaslini, inaugurato nel gennaio 2025. Un’esperienza che ci ha confermato quanto sia importante costruire alleanze stabili tra mondo sportivo, realtà sanitarie e soggetti del territorio. E lo stesso percorso prosegue con le prossime attivazioni, a partire dall’hub previsto presso il Centro per Non Subire Violenza di Genova, che apre il progetto anche a contesti sociali complessi e di grande rilevanza”.



Il Presidente del Comitato Regionale LND Liguria ha inoltre richiamato la partecipazione delle società liguri al circuito eSport LND, evidenziando come l’adesione del territorio rappresenti un indicatore importante della capacità del progetto di essere accogliente e inclusivo, e come il contributo dei partner culturali, citando il ruolo di De Wave Group e il supporto del Gruppo Cambielli per lo sviluppo in specifici contesti, sia determinante per trasformare un’idea in una rete di opportunità reali.



“Vinciamo Insieme” prende forma in Piemonte attraverso l’attivazione di hub dedicati in due realtà di riferimento, Casa UGI a Torino (a supporto dell’Ospedale Infantile Regina Margherita) e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, con postazioni pensate per integrare calcio digitale, calcio balilla e calcio in miniatura, in un impianto progettuale che mette al centro la persona prima della performance sportiva.