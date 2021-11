Calcio. Il Cengio abbandona il campo per insulti razzisti, ma il Plodio non ci sta: "Reazione esagerata e priva di motivazioni"

La notizia della sospensione di Plodio - Cengio ha fatto rapidamente fatto il giro tra gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico savonese.

I granata avrebbero abbandonato infatti il campo per insulti razzisti. Una posizione che il Podio, attraverso Fabio Abate, esclude con fermezza.

"Non sappiamo davvero per quale motivo il Cengio abbia avuto una reazione così esagerata. Riteniamo eccessivo infatti abbandonare il campo per una parola che possano aver udito due o tre persone al massimo, cosa che da parte nostra non è nemmeno avvenuta.

Per ora non rilasciamo ulteriori dichiarazioni, ma siamo pronti a procedere per vie legali nel caso vengano utilizzati termini diffamanti nei confronti dei nostri tesserati".