Calcio | Giudice Sportivo. Le sanzioni in vista della ripresa del campionato di Seconda Categoria

SECONDA CATEGORIA IMPERIA
GARE DEL 28/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FIORINI LORENZO (CAMPOROSSO)
GAUTIER BENJAMIN JEAN M (SAN BARTOLOMEO CERVO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BADJIE LAMIN (CAMPOROSSO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BALLESTRA STEFANO (CAMPOROSSO)
MONTELEONE MATTEO VINCENZO (CAMPOROSSO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PIAZZA ALBERTO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CONSALVO EMILIO (CAMPOROSSO)
GIBELLI EMANUELE (CAMPOROSSO)
IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
IBNAICHE SAID (SAN BARTOLOMEO CERVO)
JACQUES WESLEY CLAUDE F (SAN BARTOLOMEO CERVO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GAUTIER BENJAMIN JEAN M (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GARE DEL 29/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MICHELINI SIMONE (RIVA LIGURE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CACCIATORE ANDREA (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
OSMENI ELVIS (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
TREVISAN IGOR (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE (III INFR)
CERQUA RAFFAELE (BORGHETTO 1968)
PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (II INFR)
STRANGES ANDREA (BORGHETTO 1968)
AMMONIZIONE (I INFR)
FACCIO ROBERTO (ONEGLIA CALCIO)
GARE DEL CAMPIONATO
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 28/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VASSALLI LUCA (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
TRIESTE LEONARDO (CARCARESE)
VENTURINO GIORGIO STEFANO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
CARATTI TOMMASO (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
TAIBOUT ILYAS (CARCARESE)
GARE DEL 29/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIAZZAI GABRIELE (BARDINETO)
TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)
GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FIORI MATTIA (MALLARE)
BELLOMIA FRANCESCO (PALLARE CALCIO)
ODDONE CRISTIANO (PALLARE CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
TORRENGO ANDREA (BARDINETO)
GILARDO MATTEO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GIANOTTI THIAGO (PLODIO 1997)
THIAM ABDOULAYE (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ICARDO GABRIELE (BARDINETO)