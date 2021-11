Calcio, Promozione. Tutto il girone A in campo alle 15:00, al Ferrando c'è Baia Alassio - Soccer Borghetto

Un terzo del campionato è ormai alle spalle e determinati equilibri si stanno rafforzando nel girone A del campionato di Promozione.

Per quanto concerne le squadre savonesi sarà una solo lo scontro diretto, ma particolarmente stuzzicante, con la Baia Alassio, reduce dal primo successo stagionale, pronta a ricevere il Soccer Borghetto.

Il Ceriale di Biolzi cerca l'acuto, ancora mancante, contro una big, e la partita in casa del Vallescrivia rappresenta la miglior occasione per confermare il trend in crescia dei biancoblu.

Sarà invece il Legino a trovarsi nella morsa della capolista Serra Riccò e seppur tra mille difficoltà rientrare dal Negrotto con un risultato utile rappresenterebbe un passo in avanti non indifferente per i verdeblu.

Impegni interni per Bragno, Celle Riviera e Veloce: i valbormidesi e i granata ospiteranno due genovesi come la Praese e la Voltrese, mentre le civette, ancora a secco di vittorie, attendono all'Olmo-Ferro.

Attenzione infine a Camporosso - Via dell'Acciaio, con i rossoblu di Luci chiamati alla pronta riscossa dopo la debacle di Ceriale di sette giorni fa