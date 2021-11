Calcio, Seconda Categoria. Tutti in campo dopo l'anticipo del sabato sera

GIRONE A

La sfida di ieri sera tra Spotornese e Priamar ha regalato il primato solitario nel girone B alla squadra di Luca Calcagno, imponendo alle prime inseguitrici ad accelerare il passo per rimanere in scia.

In primis la San Francesco Loano, sconfitta dai rossoblu savonesi sette giorni fa, in casa contro il Varazze B, ma anche il Borgio Verezzi, ospite della Nolese, vuole tornare a far rombare il proprio motore a marce alte.

A Conscente spazio a Cisano - Quiliano&Valleggia B, mentre pochi chilometri più a valle, al Massabò, si disputerà la prima storica sfida tra le società neofondate: lo Yepp Albenga e i White Rabbit.

GIRONE B

Nel girone A c'è al momento una sola capolista: la Virtus Sanremo, di scena oggi pomeriggio sul campo della Polisportiva Sanremo.

A seguire il gruppone delle inseguitrici a quota sei, tra cui il San Bartolomeo e il Cervo, chiamate al confronto diretto alle 15:00.

Il Ceriale B affronterà l'Argentina, mentre è già in campo la Villanovese per la sfida con il Riva Ligure.

Completa il programa Nuova Sanstevese - Real Santo Stefano.

GIRONE C

Il girone C sarà in campo a ranghi completi alle 14:30.

Match sulla carta a senso unico a Murialdo, dove arriva al capolista Albissole, seguita al secondo posto dalla sorprendente Rocchettese, impegnata con il Pallare.

Plodio - Cengio si disputerà invece al "Brin" di Cairo Montenotte, complici le condizioni ancora difficile del terreno di Plodio.

Impegno interno per il Sassello contro la Carcarese B, mentre l'unico match sulla costa vedrà il Santa Cecilia contrapposto al Dego.