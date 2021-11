Calcio. Serie D, ottavo pareggio stagionale per il Vado. Solari: "Altra prestazione di livello, peccato non essere riusciti a trovare il vantaggio nel primo tempo" (VIDEO)"

E' un copione che si ripete ormai da diverse settimane. Bene la prestazione, diverse le occasioni da rete create, ma un pizzico di rammarico per non riuscire a portare a casa l'intera in posta in palio.

Matteo Solari ha poco da rimproverare al suo Vado dopo il pari interno contro il Chieri: 1-1 il finale, con i gol di Bove e Aperi nel primo quarto d'ora della ripresa. Rossoblu in controllo del match e con il possesso palla a favore per più di settanta minuti, in cui il portiere biancazzurro Edo ha negato in tre circostanze la rete ad Aperi e Cattaneo.

Un punto che permette ai liguri di confermarsi nel gruppone di centro classifica, in attesa della delicata trasferta a Imperia in programma domenica prossima