Calcio. I ragazzi del Settore Giovanile del Ceriale scendono in campo in un video contro la violenza sulle donne

I dati parlano purtroppo in maniera chiarissima: 1 donna su 3 nel corso della sua vita ha subito violenza. Nel 2021 sono già 109 le vittime di femminicidio in Italia.

Ma la violenza è subdola e può avere molte forme differenti: c’è quella fisica che lascia lividi e segni evidenti, c’è quella psicologica che invece provoca traumi nell’animo, c’è la privazione delle libertà più comuni. C’è quella che si nasconde dietro ad una parola di troppo, una battuta sgradevole o un insulto.

I casi di maltrattamenti verso le donne avvengono spesso tra le mura domestiche, in quella casa che dovrebbe essere un rifugio e un’isola felice invece si trasforma nella prigione più crudele. Troppo spesso viene confusa con amore, con passione: ma chi ama davvero non è violento.

Il Ceriale Progetto Calcio si unisce alla campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Serie A e We World Onlus dal titolo #UnRossoAllaViolenza coinvolgendo le leve del suo settore giovanile. Sono stati tantissimi i ragazzi che sono scesi in campo e hanno prestato il loro volto nel video in uscita oggi sui canali social ufficiali.

I nostri giovani atleti sono gli uomini di domani e sensibilizzarli su un tema così importante è per noi un imperativo: costruire una società paritaria, che prenda le distanze da concezioni patriarcali, misogine e assolutamente superate.