Giudice Sportivo, Eccellenza. Due turni a Coulibaly e Amedeo, l'Albenga perde sia Lupo che Fiani

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 21/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 2/12/2021

FIANI MATTEO (ALBENGA 1928)

SQUALIFICA PER DUE GARE

MORAGLIA ANDREA (TAGGIA)

Infrazione rilevata da parte di un AA

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAPRI SIMONE (CANALETTO SEPOR)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIFFI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COULIBALY ISSA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

AMEDEO GAETANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

BESTAGNO RICCARDO (VENTIMIGLIACALCIO)

Infrazione rilevata da parte di un AA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARGANO MATTEO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BRIZZI ANTONIO (FEZZANESE)

BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MICHELOTTI SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

INVERNIZZI FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

VIRGA FEDERICO (ALBENGA 1928)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BERTI LORENZO (CADIMARE CALCIO)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

ALBERTI MAURIZIO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ALFANO NICOLO (PIETRA LIGURE 1956)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHINCHIO MARCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ALBENGA 1928)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

FAZIO TOMMASO (FINALE)

GALLI DANIELE (FINALE)

ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

AUDEL THIERRY GERARD (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

OVIAHON KELLY OSARUMWEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

TORIELLO FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

JEBBAR MOUNIR (ALBENGA 1928)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MINUTOLI LUCA (BUSALLA CALCIO)

CURABBA MORENO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LAMINETTI LEONARDO (CANALETTO SEPOR)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)